PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger ohne Ticket bespuckt und beleidigt Zugbegleiterin

Magdeburg, Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen (ots)

Am Mittwoch, den 20. August 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber informiert, dass die Zugbegleiterin der Regionalbahn von Schönebeck-Bad Salzelmen nach Salzwedel um 10:00 Uhr einen Fahrgast kontrolliert hatte, der kein Ticket vorweisen konnte. Daraufhin verwies sie ihn am Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen des Zuges. Der uneinsichtige Mann beleidigte die Bahnbedienstete, schlug ihr eine Zeitung ins Gesicht und bespuckte beim widerwilligen Ausstieg ihre Hose. Eine umgehend informierte Streife konnte den Deutschen am besagten Bahnhof nicht mehr antreffen, nahm aber den Sachverhalt und die Personenbeschreibung des Mannes auf. Der Mann konnte später am Bahnhof Schönebeck aufgegriffen und seine Identität festgestellt werden. Der 33-Jährige hatte an diesem Tag schon mehrfach versucht, ohne Ticket mit dem Zug zu reisen. Nun erhielt er von der Bundespolizei eine Belehrung sowie Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:11

    BPOLI MD: Auf dem Weg zum Dienst - Bundespolizist kann Flüchtenden erfolgreich stellen

    Halberstadt (ots) - Am Dienstag, den 19. August 2025 um 12:30 Uhr wurde ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Bundespolizist auf einen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Halberstadt aufmerksam. Die männliche Person flüchtete anschließend zu Fuß aus jener Filiale. Der Beamte verfolgte den 37-Jährigen mit seinem Fahrzeug und konnte diesen stellen. Erneut ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:14

    BPOLI MD: Beleidigung, Spuckattacke, Tritte - Strafanzeigen

    Lutherstadt Wittenberg (ots) - Am Dienstag, den 19. August 2025 um 18:00 Uhr sprach eine 30-Jährige eine 43-Jährige am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg, auf dem Bahnsteig 6 an. Sie kritisierte den nach ihrem Empfinden zu geringem Abstand und beleidigte jene Frau. Diese entfernte sich daraufhin von der Unruhestifterin. Sie ließ jedoch nicht von ihr ab, ging ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:26

    BPOLI MD: 39-Jähriger beleidigt und bedroht Einsatzkräfte - Strafanzeige

    Halle (Saale) (ots) - Am Montag, den 18. August 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig um 19:27 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Rauchentwicklung im Dachbereich einer S-Bahn. Jene Bahn stand zu diesem Zeitpunkt auf Gleis 2 am Hauptbahnhof Halle (Saale). Der relevante Zug wurde geräumt. Beamte der Bundespolizei sperrten vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren