Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger ohne Ticket bespuckt und beleidigt Zugbegleiterin

Magdeburg, Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen (ots)

Am Mittwoch, den 20. August 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber informiert, dass die Zugbegleiterin der Regionalbahn von Schönebeck-Bad Salzelmen nach Salzwedel um 10:00 Uhr einen Fahrgast kontrolliert hatte, der kein Ticket vorweisen konnte. Daraufhin verwies sie ihn am Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen des Zuges. Der uneinsichtige Mann beleidigte die Bahnbedienstete, schlug ihr eine Zeitung ins Gesicht und bespuckte beim widerwilligen Ausstieg ihre Hose. Eine umgehend informierte Streife konnte den Deutschen am besagten Bahnhof nicht mehr antreffen, nahm aber den Sachverhalt und die Personenbeschreibung des Mannes auf. Der Mann konnte später am Bahnhof Schönebeck aufgegriffen und seine Identität festgestellt werden. Der 33-Jährige hatte an diesem Tag schon mehrfach versucht, ohne Ticket mit dem Zug zu reisen. Nun erhielt er von der Bundespolizei eine Belehrung sowie Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Körperverletzung.

