Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auf dem Weg zum Dienst - Bundespolizist kann Flüchtenden erfolgreich stellen

Halberstadt (ots)

Am Dienstag, den 19. August 2025 um 12:30 Uhr wurde ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Bundespolizist auf einen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Halberstadt aufmerksam. Die männliche Person flüchtete anschließend zu Fuß aus jener Filiale. Der Beamte verfolgte den 37-Jährigen mit seinem Fahrzeug und konnte diesen stellen. Erneut gab der Beamte sich als Bundespolizist gegenüber dem Tatverdächtigen zu erkennen. Er schlug mit seinem mitgeführten Rucksack nach dem Polizisten, versuchte sich durch Treten und Winden gegen das Festhalten zu wehren und abermals zu flüchten. Daraufhin musste er zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte fixiert werden. Hierbei unterstütze eine mehrköpfige Personengruppe den handelnden Beamten. Die zuständige Landespolizei übernahm den Deutschen. Er erhält Strafanzeigen unter anderem wegen Diebstahls, räuberischen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

