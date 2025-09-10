PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Holzwickede - Unbekannte brechen in Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein

Holzwickede (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses kam es am Dienstag (09.09.2025) im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 10.40 Uhr an der Sölder Straße in Holzwickede.

Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Entwendet wurde Bargeld.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

