Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Unbekannte brechen in Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein

Holzwickede (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses kam es am Dienstag (09.09.2025) im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 10.40 Uhr an der Sölder Straße in Holzwickede.

Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Entwendet wurde Bargeld.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell