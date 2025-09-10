Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde mit den Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten Polizeihauptkommissar Thomas Kulinski, Polizeihauptkommissar Christian Schultz und Polizeihauptkommissar Dennis Kischel

Holzwickede (ots)

Die Polizeihauptkommissare Dennis Kischel, Christian Schultz und Thomas Kulinski sind am kommenden Freitag Ihre Ansprechpartner für polizeiliche Angelegenheiten in Holzwickede. Dort stehen die Drei allen Bewohnerinnen und Bewohner Holzwickedes mit Rat und Tat auf dem Wochenmarkt zur Seite.

Kommen Sie gerne vorbei - zur Bürgersprechstunde am Freitag, 12.09.2025.

Während die polizeilichen Ansprechpartner zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Holzwickede zu finden sind, findet die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle nicht statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell