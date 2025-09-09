Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Schwerer Verkehrsunfall in Selm: 85-Jährige und 54-Jährige bei Kollision verletzt

Selm (ots)

Am 08.09.2025, gegen 12.48 Uhr, kam es in Selm zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Autofahrerin aus Werne und eine 54-jährige Pkw-Führerin schwer verletzt wurden. Eine 85-jährige Frau aus Werne befuhr mit ihrem Pkw die Neue Werner Straße in Selm in Fahrtrichtung Kreisstraße. Unmittelbar vor der rot zeigenden Ampel überfuhr sie die Gegenfahrbahn und touchierte einen wartenden Pkw am linken Außenspiegel, bevor sie in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dabei kollidierte sie mit einer 54-jährigen Pkw-Führerin aus Selm, die die Kreisstraße in Richtung Ludgeristraße befuhr. Durch die Kollision wurde die 54-Jährige mit ihrem Fahrzeug über den Kreuzungsbereich geschleudert. Zudem kam es zu weiteren Kollisionen: Die 85-Jährige prallte gegen einen Lkw, der die Kreisstraße in Richtung Selm-Bork befuhr, sowie gegen einen Pkw, der auf der Linksabbiegerspur von der Kreisstraße in die Neue Werner Straße stand. Der Tank des Lkw-Zugfahrzeugs wurde beschädigt, wodurch Diesel auf die Fahrbahn auslief. Die 85-jährige Pkw-Führerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wobei zu diesem Zeitpunkt Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Die 54-jährige Pkw-Führerin wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Ein Unfallaufnahmeteam wurde zur Klärung des Unfallhergangs an die Unfallstelle entsandt. Zwischenzeitlich kann Lebensgefahr bei der 85-jährigen Fahrerin ausgeschlossen werden.

