Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 29-jähriger E-Bike Räuber auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft durch Haftrichter angeordnet

Am Sonntag (07.09.2025) kam es gegen 03:40 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl in der Holbeinstraße in Unna.

Ein 29-jähriger Mann verschaffte sich unbefugt Zugang zu einer dortigen Garage und beabsichtigte mehrere Pedelecs zu entwenden. Hierbei wurde er von dem Hauseigentümer, einem 46-jährigen Unnaer überrascht, der seine Schreckschusspistole auf den 29-Jährigen richtete. Der Täter zeigte sich trotz Ansprache durch den Hauseigentümer jedoch unbeeindruckt und ging bedrohlich auf den 46-Jährigen zu. Dieser gab daraufhin zwei Schüsse aus seiner Schreckschusspistole ab und stieß den 29-Jährigen von sich weg.

Der Täter konnte vor Ort durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 29-jährigen Mann aus Kamen mit deutsch/bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit.

In seinem mitgeführten Rucksack befanden sich bereits erbeutete Ladegeräte der Pedelecs. Das Diebesgut wurde vor Ort an den Eigentümer ausgehändigt.

Es wurde niemand verletzt.

Der 29-Jährige wurde am Sonntagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

