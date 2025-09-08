Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Selm (ots)

Am 07.09.2025 ereignete sich auf der Werner Straße in Selm ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Frau aus Waltrop und ein 58-jähriger Mann aus Werne beteiligt waren. Die Frau aus Waltrop befuhr die Werner Straße in Fahrtrichtung Selm und beabsichtigte, nach links zur Gaststätte "Zum Alten Feld" abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Kradfahrer, was zu einer Kollision führte. Der 58-jährige Kradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden. Die Werner Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig gesperrt. Ein Verkehrsunfallteam wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Werner Straße wurde am 08.09.2025 gegen 02.00 Uhr wieder freigegeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell