Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Tragischer Verkehrsunfall: Drei Menschen am Unfallort verstorben

Schwerte (ots)

Am 07.09.2025, gegen 14.05 Uhr, ereignete sich auf der Rote-Haus-Straße in Schwerte ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Tesla in Brand geriet. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 61-jähriger Skoda-Fahrer aus Schwerte die Rote-Haus-Straße in Fahrtrichtung Iserlohner Straße. Hinter ihm fuhr ein 57-jähriger Fahrer (Schwerte) eines VW Passat. In der letzten Position der Fahrzeugreihe befand sich ein 43-jähriger Fahrer eines Tesla aus Iserlohn.

Auf gerader Strecke setzte der Tesla-Fahrer, gemäß Zeugenangaben, zum Überholen an. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Tesla ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Baum.

Der Tesla entzündete sich sofort nach dem Aufprall. Ein neunjähriges Kind konnte sich eigenständig aus dem brennenden Fahrzeug retten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tragischerweise verstarben der Fahrzeugführer und zwei Kinder (beide 9 Jahre alt) im Fahrzeug.

Für die Unfallaufnahme war die Rote-Haus-Straße gesperrt.

Es entstand erheblicher Sachschaden.

Familienangehörige und eingesetzte Kräfte der Polizei wurden durch Opferbetreuer und Notfallseelsorge begleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell