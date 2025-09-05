POL-UN: Kamen - Entwendung von Kupferrohr in Kamen-Derne
Kamen (ots)
Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch (03.09.2025), 18.00 Uhr auf Donnerstag (04.09.2025), 08.30 Uhr ein Kupferfallrohr an einem Einfamilienhaus an der Derner Straße in Kamen entwendet.
Die Polizei Kamen bittet Zeugen, die die Tat und die Täter beobachtet haben, sich zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
