Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs gesucht

Bergkamen (ots)

Am Freitag (29.08.2025) haben Polizistinnen gegen 20.00 Uhr den Hinweis auf ein unabgeschlossenes Pedelec an der Straße "Westenhellweg" bekommen.

Es befand sich zwischen oben genannter Straße und dem Datteln-Hamm-Kanal.

Bei dem Pedelec handelt es sich um eine Marke des Herstellers "Cube", Modell Stereo Pro.

Die Polizei Kamen fragt: wer erkennt das Pedelec und kennt den rechtmäßigen Besitzer/Besitzerin dazu?

Diese bzw. der Besitzer wird gebeten, die Polizei in Kamen - mit dem Eigentumsnachweis über das Pedelec - unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu kontaktieren. Oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

