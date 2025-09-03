Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch durch den Wintergarten

Holzwickede (ots)

Dienstagmittag (02.09.2025) kam es in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Schubertstraße in Holzwickede.

Unbekannte Täter verschafften sich über den Wintergarten gewaltsam Zugang und entwendeten in den Räumlichkeiten Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 bei der Polizei Unna zu melden. Kontakt kann auch gerne per Mail aufgenommen werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell