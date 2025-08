Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebstahl durch falsches Handwerker-Duo

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmittag (31.07., 13.30 - 14.00 Uhr) ergaunerte sich ein falsches Handwerker-Duo Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin am Amtenbrinksweg.

Den Erkenntnissen zufolge klingelten die bislang unbekannte Frau und der Mann bei der 79-jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses und gaben an, die Heizung ablesen zu wollen. Während die arglose ältere Dame die Frau in die Wohnung lies und mit ihr in mehreren Räumen die Heizung in Augenschein nahm, nutzte der Mann die Gelegenheit, die Wohnung alleine zu betreten. Nachdem die Trickdiebe die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die 79-Jährige den Diebstahl eines Goldrings.

Der Beschreibung nach war die unbekannte Frau zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,55 - 1,60 Meter groß, mit schlanker Statur. Sie hatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Der Mann war etwa 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hatte ebenfalls eine schlanke Statur. Er hatte kurze Haare und trug ein hellblaues T-Shirt mit weißer Aufschrift auf dem Rücken sowie eine hellbeige Hose. Beide hatten ein südosteuropäisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Trickdiebstahl machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Amtenbrinkswegs? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

