Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferdiebe in Warstein

Warstein (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände an der Straße "Am Hillenberg" in Warstein, indem sie das Vorhängeschloss am Zufahrtstor aufbrachen. An zwei unterschiedlichen Orten auf dem Gelände entwendeten sie mehrere Kilometer Kupferkabel. Anhand der Auswertung einer auf dem Gelände befindlichen Wildkamera ist davon auszugehen, dass die Täter mutmaßlich mit einem weißen Transporter unterwegs waren, in dem sie ihre Beute abtransportierten. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

