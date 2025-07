Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen auf der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Bereits am frühen Donnerstagabend (24.07., 18.30 Uhr) ereignete sich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Verler auf einem E-Scooter schwer verletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Richtung Oesterwieher Straße. In Höhe der Grundschule spürte der Verler von hinten eine Berührung, verlor die Kontrolle und stürzte. Seiner Wahrnehmung nach wurde die Kollision durch einen bislang nicht bekannten Autofahrer verursacht. Eine weitere Beschreibung liegt derzeitig nicht vor.

Der 66-Jährige begab sich anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus. Dort verblieb er zur weiteren stationären Behandlung.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall auf der Bahnhofstraße machen? Wer kann Hinweise auf ein unfallbeteiligtes Fahrzeug geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

