Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Gemeinsame Pressekonferenz der KPB Unna und der Staatsanwaltschaft Dortmund am 04.09.2025 aufgrund eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens

Kreis Unna (ots)

Die KPB Unna hat am heutigen Tag (04.09.2025) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Staatsanwaltschaft Dortmund einen Ermittlungserfolg vermelden können.

Der Ursprung hierfür konnte im Rahmen eines zurückliegenden Ermittlungsverfahrens der KPB Unna wegen Bandendiebstahls ausgemacht werden. Es kam dabei am 21. April letzten Jahres unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften zu der Festnahme von acht Tatverdächtigen bei einem Abschlepp- und Sicherstellungsbetrieb an der Max-Planck-Straße in Unna. (https://unna.polizei.nrw/presse/unna-nachtrag-acht-personen-nach-schwerem-bandendiebstahl-festgenommen )

Als Haupttatverdächtiger konnte ein mittlerweile 26-jähriger Iraker aus Menden identifiziert werden.

Ausgehend von diesem Verfahren ergaben sich folgend Hinweise auf Schleuserkriminalität, die am 12.08.2025 zu weiteren polizeilichen Einsatzmaßnahmen führten. Auch hier trat der 26-jähirge Iraker als Haupttatverdächtiger in Erscheinung. Bei Durchsuchungsmaßnahmen in Kamen, Hamm, Iserlohn, Neuenrade und Menden wurden in diesem Zusammenhang zehn Mobiltelefone, ein Notebook und eine geringe dreistellige Bargeldsumme sichergestellt.

Weiterhin wurde unter anderem der Komplize des Haupttatverdächtigen 26-jährigen Irakers durch Einsatzkräfte der KPB Unna in Menden festgenommen. Bei ihm handelt sich um einen 20-jährigen Syrer aus Menden. Gegen ihn wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

Dem Duo wird vorgeworfen, von September 2023 bis April 2024 mit insgesamt sechs Mittätern, in mehreren Fällen ausländische Staatsangehörige nach Deutschland eingeschleust zu haben. Dabei konnten neun Schleusungsfahrten mit insgesamt 88 geschleusten Personen nachgewiesen werden. 84 von ihnen konnten identifiziert werden. Die Schleusungen erfolgten dabei in der Regel aus Kroatien über Slowenien, Österreich, die Slowakei und Polen nach Deutschland.

Die sechs Mittäter sollen bei den Taten als Transporteure agiert haben. Bei ihnen handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen aus Kamen, zwei 21-jährige Deutsche aus Hamm, einen 39-jährigen Italiener aus Neuenrade, einen 23-jährigen Deutschen aus Solingen und einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Hemer.

Darüber hinaus ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen weitere Erkenntnisse, die in Verbindung zu den erfolgten Einsatzmaßnahmen wegen Betäubungsmittelhandels vom 05.08.2025 in Fröndenberg und Menden stehen.

(https://unna.polizei.nrw/presse/menden-sauerland-polizeieinsatz-wegen-verdacht-des-handels-mit-betaeubungsmitteln )

Dort wurde unter anderem der 26-jährige Haupttatverdächtige aus dem Bandendiebstahlssachverhalt, als auch aus dem Verfahren wegen Schleuserkriminalität in Fröndenberg festgenommen. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

