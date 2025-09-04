Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Umfangreiche Cannabis-Plantage und mehrere Schusswaffen bei Deutschem entdeckt und sichergestellt

Kamen (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) konnte bei einem Durchsuchungstag der Direktion Kriminalität ein 60-jähriger Deutscher in Kamen festgenommen werden.

Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna sicherten in seiner Wohnung an der Mühlenstraße eine größere Cannabis-Plantage mit verschiedensten Pflanzen in mehreren Wuchsstadien. Ebenfalls fanden die Ermittler selbst hergestelltes Marihuana und Haschisch.

Der 60-Jährige verfügte darüber hinaus über 30 erlaubnisfreie Waffen und eine scharfe Schusswaffe. Gegen ihn lag bereits seit einiger Zeit ein Waffenverbot vor.

Der Kamener wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch (03.09.2025) einem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft an.

