Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld und Firmenfahrzeug bei Einbruch in Bürogebäude entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagmorgen (10.02.) meldeten Mitarbeiter einer Firma in der Friedrich-Ebert-Straße einen Einbruch in das Bürogebäude. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag, zwei Autoschlüssel sowie den dazugehörigen Dienstwagen der Firma.

Laut Aussagen der Mitarbeiter wurde das Bürogebäude zuletzt am Freitag (07.02.) gegen 16:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Gestern Morgen gegen 07:15 Uhr stellte man die Beschädigungen an der Haupteingangstür der Firma fest. Auch im Inneren wurden diverse Geschäftsräume aufgehebelt und durchsucht.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW X3, welcher im Rahmen der laufenden Ermittlungen bereits durch die Polizei im Nahbereich sichergestellt werden konnte.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung am Tatort. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

