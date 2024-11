POL-MFR: (1147) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (08.11.2024) trat ein Exhibitionist im Nürnberger Stadtteil Gostenhof auf. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Gegen 19:30 Uhr teilten Passanten der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass ein Mann in der Rothenburger Straße / Ecke Obere Kanalstraße am Gehweg stehe, seine Genitalien entblößte und onanieren würde. Alarmierte ...

