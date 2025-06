Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze in der Nacht zum Freitag

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden in der Nacht zum Freitag um 23:58 Uhr zu einem gemeldeten Containerbrand an einem Wohngebäude in der Straße "Im Kirchspiel" alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Abstellplatz für Mülltonnen in voller Ausdehnung. Ebenso drohte das Feuer, auf einen angrenzenden Baum sowie das Gebäude überzugreifen. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden erste Löschmaßnahmen durchgeführt und die Gefahr, dass die Flammen übergreifen, verhindert. Anschließend wurde der verbrannte Haufen, bestehend aus Kunststoff und Müll, auseinandergezogen und weiter abgelöscht. Dieses gestaltete sich schwierig, da der Kunststoff schon teilweise mit dem Bürgersteig verschmolzen war. Um auch die letzten Glutnester beseitigen zu können, wurde die Fläche anschließend mit Schaum bedeckt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, die Einsatzstelle wurde nach 60 Minuten an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden um 01:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb am Altenhofer Weg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein Rauchmelder ausgelöst und die Mitarbeiter gaben an, dass es verbrannt riechen würde. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert, hierbei konnte allerdings kein Brandereignis festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde einem verantwortlichen Mitarbeiter übergeben, mit der Auflage den betroffenen Bereich weiter zu lüften. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 45 Minuten beenden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell