FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden am Dienstag um 07:53 Uhr zu einer Brandmeldeanlage in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte durch den Hausmeister schon schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Küchenbereich hatte ein Rauchmelder aufgrund von Wasserdampf ausgelöst. Der Bereich wurde kontrolliert ...

mehr