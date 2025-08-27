Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Getränkekühlwagen

Steiningen (ots)

In der Zeit vom 24.08.2025, 16:00 Uhr bis 26.08.2025, 11:00 Uhr kam es am Bürgerhaus in Steiningen zu einem versuchten Einbruch in einen dort abgestellten Getränkekühlwagen. Der oder die Täter versuchten offenbar mit stumpfer Gewalt in das Innere des Anhängers zu gelangen, um Getränke aus diesem zu entwenden. Die Tat konnte jedoch nicht vollendet werden, sodass der oder die Täter den Tatort ohne Diebesgut wieder verließen. Die Polizei Daun bittet Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung und Ergreifung der Täter geben können, die Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu informieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell