Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Getränkekühlwagen

Steiningen (ots)

In der Zeit vom 24.08.2025, 16:00 Uhr bis 26.08.2025, 11:00 Uhr kam es am Bürgerhaus in Steiningen zu einem versuchten Einbruch in einen dort abgestellten Getränkekühlwagen. Der oder die Täter versuchten offenbar mit stumpfer Gewalt in das Innere des Anhängers zu gelangen, um Getränke aus diesem zu entwenden. Die Tat konnte jedoch nicht vollendet werden, sodass der oder die Täter den Tatort ohne Diebesgut wieder verließen. Die Polizei Daun bittet Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung und Ergreifung der Täter geben können, die Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon: 06592-96260
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

