POL-PDWIL: Diebstahl von Rädern

Ormont (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.08.2025, 22:00 Uhr und Freitag, 22.08.2025, 08:00 Uhr wurden von einem Grundstück in Ormont, In der Held, mehrere Kompletträder sowie Alufelgen entwendet.

Es handelte sich um insgesamt 12 Kompletträder der Größen 15 Zoll, 17 Zoll und 18 Zoll sowie vier Alufelgen der Größe 16 Zoll.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

