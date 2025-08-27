Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln

Landscheid (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 27.08.2025 wurden auf dem Gelände eines Bauunternehmens in der Großlittger Straße in Landscheid mehrere Reststücke von Telefon- und Stromkablen aus Kupfer entwendet. Hierdurch entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell