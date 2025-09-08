Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirksdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Schwerte (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025 findet die nächste Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem Wochenmarkt statt.

Die beiden Schwerter Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten - Polizeihauptkommissare Ralf Peukert und Andreas Alliger - sind dann zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher da und haben ein offenes Ohr für etwaige Sorgen, Nöte und Anregungen.

Kommen Sie gerne vorbei - denn all das lässt sich in einem persönlichen Gespräch am besten klären.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell