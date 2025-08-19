Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt mehrere gesuchte Personen in Saarbrücken und an den Landesgrenzen fest

Saarbrücken (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken konnte in den vergangenen Tagen gleich mehrere mit Haftbefehl gesuchte Personen festnehmen. Sowohl im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen als auch bei Kontrollen im Hauptbahnhof Saarbrücken, nahmen die Beamtinnen und Beamten verschiedene Personen fest.

Am Montag, den 18. August 2025, erschien gegen 18:10 Uhr ein 65-jähriger Deutscher auf der Dienststelle im Saarbrücker Hauptbahnhof, um seinen verlorenen Geldbeutel abzuholen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich jedoch heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Er war zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen oder zur Zahlung von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Da er den geforderten Betrag nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bereits am Donnerstag, den 14. August 2025, kam es im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen zu mehreren Festnahmen. In der Nacht gegen 00:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 53-jährigen Fahrgast eines Flixbusses nach der Einreise aus Luxemburg. Die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl wegen Betäubungsmitteldelikten vorlag. Ein Amtsrichter bestätigte den Haftbefehl, sodass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Am Nachmittag desselben Tages überprüften die Beamtinnen und Beamten gegen 17:20 Uhr einen 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der als Beifahrer aus Luxemburg kommend nach Deutschland eingereist war. Gegen ihn bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte der Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung der geforderten Geldstrafe entgehen und kam nicht in Haft.

Nur wenige Stunden später, gegen 20:15 Uhr, kontrollierten die Einsatzkräfte auf der BAB 6 am Grenzübergang Saarbrücken-Goldene Bremm einen 49-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der aus Frankreich eingereist war. Auch er war per Haftbefehl gesucht, diesmal wegen Nötigung. Er war zu 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe oder 40 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, durfte auch er die Dienststelle wieder verlassen.

Am Freitag, den 15. August 2025 führten die Beamtinnen und Beamten schließlich eine weitere Festnahme durch. Gegen 08:15 Uhr kontrollierten sie im Saarbrücker Hauptbahnhof einen 32-jährigen italienischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls. Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mit den Festnahmen in den vergangenen Tagen konnte die Bundespolizei erneut einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Grenzregion leisten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell