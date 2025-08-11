PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei stellt Schleusung an der Landgrenze zu Frankreich fest

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, den 8. August 2025, wurde in Saarbrücken an der Bundesautobahn 6, Goldene Bremm, gegen 11:50 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug durch die Bundespolizei kontrolliert.

In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 23 und 28 Jahren. Der Fahrer konnte gültige Dokumente für die Einreise nach Deutschland vorlegen. Die Überprüfung der drei Mitfahrer ergab, dass diese die erforderlichen Dokumente nicht vorweisen konnten. Die betroffenen Personen wurden daraufhin zum Bundespolizeirevier Saarbrücken-Goldene Bremm gebracht.

Gegen die drei afghanischen Beifahrer wurden Strafverfahren aufgrund des Versuchs der unerlaubten Einreise, gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

Im Anschluss wurde den Mitfahrern die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert und diese wurden nach Frankreich zurückgewiesen. Der Fahrer konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

