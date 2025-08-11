PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 23-jährigen an der Landesgrenze zu Luxemburg fest

Perl (ots)

Am Sonntag, den 10. August 2025 gegen 11:10 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen Reisebus an der deutsch-luxemburgischen Grenze.

Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass gegen einen 23-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein vollstreckbarer Haftbefehl vorlag. Der Mann war zuvor wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt worden. Da er den haftbefreienden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen.

Der Verurteilte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 63 Tagen verbüßen wird.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 8838077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

