BPOLI-SB: Bundespolizei stellt Schleusung am Grenzübergang Goldene Bremm fest

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, den 3. August 2025, wurde in Saarbrücken an der Autobahn BAB 6 Goldene Bremm gegen 12:45 Uhr im Rahmen der Binnengrenzkontrollen ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug aus Frankreich durch die Bundespolizei kontrolliert.

In dem Fahrzeug befanden sich 2 moldauische Staatsangehörige, 26 und 35 Jahre alt, im Beisein ihrer 2 Kinder. Die Überprüfung der beiden Personen ergab, dass diese sich bereits mehr als 1 Jahr ohne die erforderlichen Dokumente im Schengenraum aufhalten und die Bedingungen für die Einreise nach Deutschland nicht erfüllen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren aufgrund des Versuchs der unerlaubten Einreise eingeleitet. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Einschleusens von Ausländern gegen den Fahrer eröffnet.

Den Personen wurde die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert und sie wurden kurze Zeit darauf nach Frankreich zurückgewiesen.

