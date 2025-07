Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Zwei Festnahmen an der Landesgrenze zu Frankreich - 26-Jähriger kommt in Haft

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 30. Juli 2025 gegen 15:20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang der BAB 6 Saarbrücken Goldene Bremm, einen 26-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann bestand ein aktueller Vollstreckungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ersatzfreiheitsstrafe war durch die Zahlung einer Geldstrafe von 6000EUR abzuwenden - der rumänische Staatsangehörige konnte den haftbefreienden Betrag allerdings nicht zahlen und wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Dort verbüßt er nun eine Haftstrafe von 120 Tagen.

Noch am selben Abend gegen 21:30 Uhr, wurde in Saarbrücken Gersweiler ein Fahrzeug mit drei französischen Staatsangehörigen grenzpolizeilich kontrolliert. Die Überprüfung eines 29-Jährigen ergab einen vollstreckbaren Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 1281EUR ein-schließlich der Verfahrenskosten zahlen und so eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen abwenden. Er durfte seine Weiterfahrt anschließend fortsetzen, mittlerweile ist der 29-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell