BPOLI-SB: Bundespolizei stoppt illegale Einreise an Landesgrenze zu Luxemburg

Saarbrücken (ots) - Am Montag, den 28. Juli 2025 gegen 21:00 Uhr, kam es in einer Drogeriefiliale am Hauptbahnhof in Saarbrücken zu einem Ladendiebstahl, obwohl gegen den mutmaßlichen Täter bereits ein bestehendes Hausverbot ausgesprochen war. Ein Mitarbeiter der Drogerie beobachtete den 35-jährigen Mann beim ...

mehr