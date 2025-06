POL-KB: Willingen - Container aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Korbach (ots) - In der Zeit von Freitagabend (6. Juni) bis Dienstagmorgen (10. Juni) brachen unbekannte Täter in das Frankenberger Krankenhaus ein. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten wahrscheinlich über ein Baugerüst an ein Fenster, durch welches sie in das Gebäude einsteigen konnten. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Türen. Im Verwaltungstrakt hebelten sie ein Geldbehältnis ...

