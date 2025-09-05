Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Eigentümer eines sichergestellten Rollers gesucht

Schwerte (ots)

Am Montag (21.07.2025) haben Polizeibeamte den Hinweis auf einen herrenlosen Roller, der am Parkplatz eines Krankenhauses an der Schützenstraße in Schwerte abgestellt war, bekommen.

Er wurde mutmaßlich mehrere Tage nicht bewegt und bislang gab es keinen Hinweis auf den letzten rechtmäßigen Eigentümer.

Hinweise, wem der Roller gehören könnte, bitte an die Polizei Schwerte. Der Eigentümer wird gebeten, bei Abholung einen Eigentumsnachweis dabei zu haben: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder Hinweise gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell