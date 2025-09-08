Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat gesprengt

Kamen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.09.2025) haben drei bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Erik-Nölting-Straße in Kamen gesprengt.

Mehrere Zeugen hörten gegen 01.05 Uhr einen lauten Knall und sahen, wie drei männliche Personen, augenscheinlich Jugendliche, zu Fuß nordöstliche Richtung wegliefen.

Durch die Sprengung befanden sich mehrere Zigarettenschachteln verteilt im Umfeld des Automaten - sie wurden sichergestellt. Ob und wie viele Zigarettenschachteln die Täter erbeuten konnten, steht bislang nicht fest.

Weitere Zeugen, die Angaben zu den drei Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 9210 zu wenden. Kontakt kann auch gerne per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell