Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kindertagesstätte: Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Dienstag (10. September 2024) kam es gegen 21:00 Uhr an der Triftstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte ein. Im Gebäude beschädigten die Täter eine Tür und durchsuchten mehrere Räume. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter keine Wertgegenstände entwendeten.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

