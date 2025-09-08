Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Eine Festnahme und mehrere Anzeigen nach Körperverletzungsdelikten beim Stadtfest

Unna (ots)

Beim Stadtfest in Unna am zurückliegenden Wochenende (05.+06.09.2025) hat die Polizei eine Festnahme und insgesamt vier Anzeigen nach Körperverletzungsdelikten gefertigt.

Bei einem Körperverletzungsdelikt war am Samstagmorgen (06.09.2025) gegen 01.00 Uhr an der Bahnhofstraße ein 22-jähriger Afghane aus Hamm nach dem Besuch des Stadtfestes von einer mehrköpfigen Personengruppe verbal und körperlich angegangen und dabei verletzt worden.

Bei dem zweiten Körperverletzungsdelikt am Sonntagmorgen (07.09.2025) gerieten gegen 01.40 Uhr mehrere Personen nach dem Besuch des Stadtfestes an der Gerhart-Hauptmann-Straße in zuerst verbale Streitigkeiten. Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann schlugen auf zwei Geschädigte (ein 38-jähriger Deutsch-Russe aus Bönen und eine unbekannte männliche Person) ein und verletzten diese leicht. Bevor die Polizei die Personalien der angegriffenen zweiten Person aufnehmen konnte, entfernte sich diese vom Tatort. Es liegen keine Personalien vor.

Eine gefährliche Körperverletzung ereignete sich am Samstag gegen 19.10 Uhr an der Burgstraße. Im Rahmen des Stadtfestes soll ein 15-jähriger Kroate aus Unna einer 14-jährigen Französin aus Unna eine unbekannte Substanz in eine Vape gefüllt und ihr ausgehändigt haben. Die 14-Jährige kam nach Benutzung der Vape in ein Krankenhaus.

Eine vierte Körperverletzung konnte am frühen Samstagmorgen (06.09.2025) gegen 00.25 Uhr am Markt festgestellt werden. Dort hätte es nach Zeugenaussagen eine Rempelei zwischen einem 17-jährigen Deutschen aus Unna und einem 58-jährigen Deutschen aus Kamen gegeben haben, wobei der 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Darüber hinaus gab es eine Strafanzeige wegen Diebstahls (Entwendung eines Rucksacks am frühen Sonntagmorgen, der an den Geschädigten zurückgegeben werden konnte), eine Strafanzeige nach Beleidigung, zwei Verkehrsvergehensanzeigen (Trunkenheitsfahrt mit Verdacht des Diebstahls eines E-Scooters und eines motorbetriebenen Skateboards. Zudem konnte für das Skateboard keine Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden) und eine Strafanzeige wegen Beleidigung von Polizeibeamten nach einer Personenkontrolle.

Festgenommen wurde ein 38-Jähriger aus Serbien und Montenegro. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz lag eine Fahndung wegen des unerlaubten Aufenthaltes vor. Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann auf Beschluss des Ausländeramtes entlassen.

Insgesamt verlief die Veranstaltung am Wochenende störungsfrei und war gut besucht.

