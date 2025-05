POL-MA: Eberbach/Unterdielbach/Rhein-Neckar-Kreis: Illegale Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten im Waldgebiet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Ein Wohnungsbrand in der Heilsberger Straße konnte am Sonntagnachmittag zügig durch die Feuerwehr gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer in der Küche der Wohnung ausgebrochen und griff daraufhin auf das Wohnzimmer über. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da ...

mehr