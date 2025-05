Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Wohnhaus

Mannheim (ots)

Ein Wohnungsbrand in der Heilsberger Straße konnte am Sonntagnachmittag zügig durch die Feuerwehr gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer in der Küche der Wohnung ausgebrochen und griff daraufhin auf das Wohnzimmer über. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da die Wohnung nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist, musste die 68-jährige Bewohnerin bei Angehörigen unterkommen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim befand sich mit fünf Fahrzeugen sowie 21 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell