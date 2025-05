POL-EL: Meppen - Täter gelangten nicht ins Haus

Spelle (ots) - In Spelle haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag zwischen 2 und 2:30 Uhr versucht, in ein Carport an der Venhauser Straße einzubrechen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 ...

mehr