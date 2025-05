POL-EL: Dörpen - Werkzeug gestohlen

Meppen (ots) - Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6:40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Supermarkt an der Haselünner Straße in Meppen einzubrechen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Abstellplatz und versuchten von dort aus, in das Gebäude zu gelangen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

