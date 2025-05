POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW

Papenburg (ots) - Am Dienstagmittag, den 13.05.2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Papenburg. Bereits auf der Anfahrt stellten Einsatzkräfte der Polizei starke Rauchentwicklung fest. Beim Eintreffen stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Kurz darauf entwickelte sich das Feuer zu einem Vollbrand - das Gebäude war in der Folge nicht mehr ...

