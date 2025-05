Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - PM 2

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Bammentaler Straße kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Kriegsmühle. Gegen 09:30 Uhr geriet aus bislang unbekanntem Grund ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Infolgedessen kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto, das aus Richtung Bammental nach Neckargemünd fuhr. Nach aktuellem Stand blieb der 37-jährige Unfallverursacher unverletzt. Die 35-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Ihr vierjähriges Kind erlitt minimale Verletzungen durch den Sicherheitsgurt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Derzeit ist der betroffene Abschnitt in Richtung Bammental noch gesperrt. Die Gegenrichtung nach Neckargemünd konnte inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell