Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0527--Raser unter Drogeneinfluss verursacht Unfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 13.08.25, 19.45 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Schwachhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher und seine Beifahrerin verletzt wurden. Der unter Drogeneinfluss stehende Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Gegen 19.45 Uhr befuhr der 19-jährige Mann mit einem Audi A6 verbotswidrig auf Straßenbahngleisen die Schwachhauser Heerstraße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen touchierte zunächst einen Mast der Oberleitung, prallte anschließend gegen einen Baum und wurde zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

An der stark deformierten Fahrzeugfront kam es zu einem Feuer, das durch Ersthelfer mit Feuerlöschern bekämpft wurde. Der Fahrer, der weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war noch fahrtüchtig, er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wurde mit einer Fußverletzung in einem Krankenhaus aufgenommen. Seine 17-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Schwachhauser Heerstraße für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell