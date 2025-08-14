PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0527--Raser unter Drogeneinfluss verursacht Unfall--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße
Zeit: 	13.08.25, 19.45 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Schwachhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher und seine Beifahrerin verletzt wurden. Der unter Drogeneinfluss stehende Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Gegen 19.45 Uhr befuhr der 19-jährige Mann mit einem Audi A6 verbotswidrig auf Straßenbahngleisen die Schwachhauser Heerstraße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen touchierte zunächst einen Mast der Oberleitung, prallte anschließend gegen einen Baum und wurde zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

An der stark deformierten Fahrzeugfront kam es zu einem Feuer, das durch Ersthelfer mit Feuerlöschern bekämpft wurde. Der Fahrer, der weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war noch fahrtüchtig, er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wurde mit einer Fußverletzung in einem Krankenhaus aufgenommen. Seine 17-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Schwachhauser Heerstraße für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:26

    POL-HB: Nr.: 0529 --Videoleitstelle identifiziert Messer-Angreifer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 14.08.2025, 02:55 Uhr In der Bahnhofsvorstadt kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus dem Obdachlosenmilieu, bei dem ein Messer eingesetzt wurde. Durch die Videoleitstelle der Polizei Bremen wurde ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger identifiziert ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:48

    POL-HB: Nr.: 0528 --Fünfjähriger von Auto angefahren - Unfallflucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 13.08.2025, 13:50 Uhr In Gröpelingen wurde am Mittwoch ein fünf Jahre altes Kind angefahren und leicht verletzt. Die Person im Auto setzte ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der fünfjährige Junge wollte gemeinsam mit seiner Mutter gegen 13:50 Uhr die Kreuzung ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:13

    POL-HB: Nr.: 0526 --Festnahme nach Diebstahl - Tatverdächtige auf der Flucht gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Berliner Freiheit Zeit: 12.08.25, 18 Uhr Am Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen in der Vahr zwei mutmaßliche Diebe im Alter von 22 und 31 Jahren fest. Die Männer stehen im Verdacht, einer 82-jährigen Seniorin in einer Drogerie die Wertsachen entwendet zu haben. Die Sonderkommission Junge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren