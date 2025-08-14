Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0529 --Videoleitstelle identifiziert Messer-Angreifer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 14.08.2025, 02:55 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus dem Obdachlosenmilieu, bei dem ein Messer eingesetzt wurde. Durch die Videoleitstelle der Polizei Bremen wurde ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen.

Gegen 02:55 Uhr gerieten in der Straße Breitenweg ein 28 Jahre alter Mann und ein 39-Jähriger aus bisher noch ungeklärter Ursache verbal aneinander. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und der 39-Jährige zückte ein Messer und verletzte den 28-Jährigen damit im Gesicht. Der Angreifer flüchtete zunächst unerkannt. Einsatzkräfte stellten den mutmaßlichen Täter wenig später über die Videoleitstelle im Bereich Hugo-Schauinsland-Platz, wo er sich versteckte, und nahmen in vorläufig fest. Das Messer wurde in seiner Nähe aufgefunden und sichergestellt. Der 28-Jährige wurde mit mehreren Schnittverletzungen im Gesicht von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und ambulant versorgt.

Der 39 Jahre alte Mann wurde mit auf die Wache genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell