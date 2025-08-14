Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0528 --Fünfjähriger von Auto angefahren - Unfallflucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 13.08.2025, 13:50 Uhr

In Gröpelingen wurde am Mittwoch ein fünf Jahre altes Kind angefahren und leicht verletzt. Die Person im Auto setzte ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der fünfjährige Junge wollte gemeinsam mit seiner Mutter gegen 13:50 Uhr die Kreuzung Gröpelinger Heerstraße/In den Barken überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stand die Ampel für Fußgänger auf Grün. Zeitgleich befuhr ein Mercedes die Gröpelinger Heerstraße stadtauswärts und bog, ebenfalls bei grün, in die Straße In den Barken ein. Beim Abbiegen stieß das Auto mit dem Fünfjährigen zusammen. Dabei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu, die Mutter lehnte eine medizinische Behandlung ab. Der Mercedes hielt zunächst an, fuhr kurz danach aber weiter.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bei dem Auto soll es sich um eine goldbraune Mercedes A-Klasse handeln.

Zeugen und weitere Hinweisgeber melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 0421 362-14850.

