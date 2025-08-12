POL-HB: Nr.: 0524--Verkehrskontrollen zum Schulstart

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Paul-Singer-Straße 160 Zeit: 19.08.25, 7.15 bis 8.15 Uhr

Am 14. August beginnt in Bremen das neue Schuljahr. Die Einschulungen der ABC-Schützen finden am 16. August 2025 statt. In diesem Zusammenhang sind präventive Verkehrskontrollen geplant, zu denen Medienvertreter herzlich eingeladen sind.

In der kommenden Woche werden wieder rund 6250 Schulanfänger auf den Straßen in Bremen unterwegs sein. Autofahrer sollten besonders zum Schulbeginn sehr aufmerksam und rücksichtsvoll sein. Die Polizei Bremen führt in diesem Zusammenhang gemeinsam mit dem ADAC Weser-Ems e.V. verstärkt Kontrollen und Präventionsgespräche in Grundschulnähe durch.

Zum Auftakt wird am 19. August in der Vahr an der Grundschule an der Paul-Singer-Straße von 7.15 bis 8.15 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Fokus auf Geschwindigkeit und Rückhaltesysteme durchgeführt. Im Falle von festgestellten Verstößen werden von der Polizei und Schulkindern der 4. Klasse "Gelbe Karten" mit Präventionstipps sowie Zitronen an die Fahrer verteilt.

Im Rahmen der präventiven Kontrollen mit einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel des ADAC wird den Verkehrsteilnehmenden sofort die gefahrene Geschwindigkeit erkennbar angezeigt. Außerdem werden Rückhaltesysteme kontrolliert und hilfreiche Ratschläge zur richtigen Sicherung gegeben.

Die Aktionen fördern die Sicherheit im Straßenverkehr und gehören zum stets wiederkehrenden Maßnahmenpaket "Sicherer Schulweg".

Es werden neben der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung weitere Vertreter der Politik und Polizei sowie Kooperationspartner teilnehmen.

Medienvertreter können sich direkt beim Präventionszentrum der Polizei Bremen per E-Mail praeventionszentrum@polizei.bremen.de anmelden.

