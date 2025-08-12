PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0524--Verkehrskontrollen zum Schulstart--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Paul-Singer-Straße 160
Zeit: 	19.08.25, 7.15 bis 8.15 Uhr

Am 14. August beginnt in Bremen das neue Schuljahr. Die Einschulungen der ABC-Schützen finden am 16. August 2025 statt. In diesem Zusammenhang sind präventive Verkehrskontrollen geplant, zu denen Medienvertreter herzlich eingeladen sind.

In der kommenden Woche werden wieder rund 6250 Schulanfänger auf den Straßen in Bremen unterwegs sein. Autofahrer sollten besonders zum Schulbeginn sehr aufmerksam und rücksichtsvoll sein. Die Polizei Bremen führt in diesem Zusammenhang gemeinsam mit dem ADAC Weser-Ems e.V. verstärkt Kontrollen und Präventionsgespräche in Grundschulnähe durch.

Zum Auftakt wird am 19. August in der Vahr an der Grundschule an der Paul-Singer-Straße von 7.15 bis 8.15 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Fokus auf Geschwindigkeit und Rückhaltesysteme durchgeführt. Im Falle von festgestellten Verstößen werden von der Polizei und Schulkindern der 4. Klasse "Gelbe Karten" mit Präventionstipps sowie Zitronen an die Fahrer verteilt.

Im Rahmen der präventiven Kontrollen mit einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel des ADAC wird den Verkehrsteilnehmenden sofort die gefahrene Geschwindigkeit erkennbar angezeigt. Außerdem werden Rückhaltesysteme kontrolliert und hilfreiche Ratschläge zur richtigen Sicherung gegeben.

Die Aktionen fördern die Sicherheit im Straßenverkehr und gehören zum stets wiederkehrenden Maßnahmenpaket "Sicherer Schulweg".

Es werden neben der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung weitere Vertreter der Politik und Polizei sowie Kooperationspartner teilnehmen.

Medienvertreter können sich direkt beim Präventionszentrum der Polizei Bremen per E-Mail praeventionszentrum@polizei.bremen.de anmelden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:08

    POL-HB: Nr.: 0520 --Auseinandersetzung am Sporthafen Hemelingen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Zum Sporthafen Hemelingen Zeit: 10.08.2025, 22.15 Uhr Am Sonntagabend wurde ein 28 Jahre alter Mann am Sporthafen in Hemelingen von zwei Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei Bremen nahm einen 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 22 Uhr ging der 28-Jährige gemeinsam mit einer 23-jährigen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:04

    POL-HB: Nr.: 0521--Nach Kellereinbruch - Täter in Haft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Lutherstraße Zeit: 9.8.25, 16 Uhr Nach einem Kellereinbruch in einem Mehrparteienhaus am Samstag in Bremen-Walle nahm die Polizei einen 38 Jahre alten Verdächtigen fest. Ein Haftrichter erließ heute Haftbefehl gegen den Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Verdächtige am Nachmittag in das Wohnhaus an der Lutherstraße ein und begab sich in den Keller. Dort ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:01

    POL-HB: Nr.: 0523--Fahrzeuge mit Farbe übergossen und beschmiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Ladestraße Zeit: 9.8.25, 22.30 Uhr bis 10.08.25, 7.30 Uhr Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Sonntag insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter Autos, ein Wohnmobil und einen Anhänger, mit roter Lackfarbe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Anhänger auch mit einem angedeuteten Hakenkreuz verunstaltet. Ein Smart wurde nahezu vollständig mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren