POL-HB: Nr.: 0520 --Auseinandersetzung am Sporthafen Hemelingen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Zum Sporthafen Hemelingen Zeit: 10.08.2025, 22.15 Uhr

Am Sonntagabend wurde ein 28 Jahre alter Mann am Sporthafen in Hemelingen von zwei Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei Bremen nahm einen 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 22 Uhr ging der 28-Jährige gemeinsam mit einer 23-jährigen Frau am Sporthafen spazieren. Dort trafen sie auf zwei Männer. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen attackierte das Duo den Mann mit Schlägen, Tritten und einem Baseballschläger. Die Angreifer flüchteten anschließend vom Tatort.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 28-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich schnell Hinweise auf einen 23 Jahre alten Bremer als mutmaßlichen Täter. Einsatzkräfte trafen ihn an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler Beweismittel sicher.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat sowie zum zweiten Tatverdächtigen, dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

