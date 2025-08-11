Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0522 --Durch Stiche verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Philosophenweg Zeit: 10.08.2025, 14:50 Uhr

Ein 18 Jahre alter Heranwachsender wurde am Sonntagnachmittag mit schweren Verletzungen in der Bahnhofsvorstadt aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:50 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung in den Philosophenweg gerufen. Vor Ort fanden sie den 18-Jährigen mit schweren Stichverletzungen auf, der bereits von Rettungskräften behandelt wurde. Anwesende Passanten konnten keine Angaben zu einer vorherigen Auseinandersetzung machen. Ein später aufgefundener Zeuge gab an, dass es offenbar einen Streit um den Verkauf eines Parfüms gegeben haben sollte. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte noch nicht vernommen werden. Er schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Bei ihm fanden die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Angriffs oder der Auseinandersetzung im Philosophenweg. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

