PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0518--Roter Ferrari gestohlen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Oberländer Hafen
Zeit: 	8.8.25, 18 Uhr bis 9.8.25, 16.15 Uhr

Von Freitag auf Samstag wurde ein roter Ferrari F8 Spider aus einer Garage in der Bremer Neustadt entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 33 Jahre alte Besitzer hatte seinen Sportwagen in einer Sammeltiefgarage am Oberländer Hafen geparkt und dort am Freitagabend zuletzt gesehen. Am Samstagnachmittag bemerkte er, dass der zwei Jahre alte Wagen verschwunden war. Der Diebstahl wurde angezeigt, eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Wert des roten Ferrari-Cabriolets wird auf rund 400.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem auffälligen Auto geben können. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 10:34

    POL-HB: Nr.: 0517--Duo bricht in Einfamilienhaus ein--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenesch, Dibberser Straße Zeit: 10.08.25, 00.35 Uhr In der Nacht zu Sonntag drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kattenesch in der Dibberser Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps. Die 93-jährige Bewohnerin wachte gegen 00.35 Uhr auf, als sie Geräusche wahrnahm. Im Schlafzimmer bemerkte sie eine Person, die in ihrem ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:29

    POL-HB: Nr.: 0516--Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Willy-Brandt-Platz Zeit: 09.08.25, 20.20 Uhr Am Samstagabend hantierte ein 64-Jähriger an der Bürgerweide mit einer Handwaffe und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Gegen 20.20 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass ein Mann am Willy-Brandt-Platz mit einer Waffe hantieren würde. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:24

    POL-HB: Nr.: 0515--Polizei kontrolliert im Bahnhofsquartier--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 9.-10.8.25, 18 bis 2 Uhr Die Polizei Bremen führte vom frühen Samstagabend bis in die Nacht im Bahnhofsquartier Kontrollen durch. Dabei wurden über 70 Personen überprüft und Messer sowie Cannabis beschlagnahmt. Im Fokus stand neben der Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt die Kontrolle der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren