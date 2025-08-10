Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0518--Roter Ferrari gestohlen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Oberländer Hafen Zeit: 8.8.25, 18 Uhr bis 9.8.25, 16.15 Uhr

Von Freitag auf Samstag wurde ein roter Ferrari F8 Spider aus einer Garage in der Bremer Neustadt entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 33 Jahre alte Besitzer hatte seinen Sportwagen in einer Sammeltiefgarage am Oberländer Hafen geparkt und dort am Freitagabend zuletzt gesehen. Am Samstagnachmittag bemerkte er, dass der zwei Jahre alte Wagen verschwunden war. Der Diebstahl wurde angezeigt, eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Wert des roten Ferrari-Cabriolets wird auf rund 400.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem auffälligen Auto geben können. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit erreichbar.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell