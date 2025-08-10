Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0516--Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Willy-Brandt-Platz Zeit: 09.08.25, 20.20 Uhr

Am Samstagabend hantierte ein 64-Jähriger an der Bürgerweide mit einer Handwaffe und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 20.20 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass ein Mann am Willy-Brandt-Platz mit einer Waffe hantieren würde. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und überwältigten den 64-Jährigen. Der Mann wurde am Boden fixiert und ihm wurden Handfesseln angelegt. Bei der Waffe handelte sich um eine Softair-Pistole. Sie wurde beschlagnahmt. Der Festgenommene stand unter Alkoholeinfluss und zeigte psychische Auffälligkeiten. Er wurde einer psychiatrischen Begutachtung zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal eindringlich vor dem Umgang mit solchen Waffen in der Öffentlichkeit. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei es eine scharfe Schusswaffe.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell