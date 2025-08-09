PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0513--Überfall in Mitte - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz
Zeit: 	09.08.25, 03.50 Uhr

In der Nacht zu Samstag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einem versuchten Raub. Zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 34 Jahren attackierten dabei einen 21 alten Mann und eine 28-jährige Frau. Die Polizei nahm das Duo aus den Maghreb-Staaten fest.

Das Paar hielt sich nachts vor einem Lokal auf einer Bank am Hillmannplatz auf, als sich zwei Unbekannte näherten. Einer der beiden versuchte sofort, die Handtasche der Frau zu entwenden. Als sie dies bemerkte und aufstand, hielt der Täter sie an den Armen fest. Gleichzeitig versuchte er ihr das Handy zu entreißen, welches die Frau gerade in der Hand hielt. Währenddessen schlug sein Komplize ihrem 21-jährigen Freund mit der Faust ins Gesicht.

Das Pärchen konnte schließlich weglaufen. Ein Angreifer verfolgte sie jedoch und schlug dem 21-Jährigen noch mit einer Bierflasche gegen den Kopf, bevor er flüchtete. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte stellten einen tatverdächtigen 19-jährigen Marokkaner noch am Tatort. Im Rahmen einer Fahndung konnte auch sein 34-jähriger mutmaßlicher Mittäter aus Tunesien vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen der Soko Junge Räuber dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

